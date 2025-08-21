Σύμφωνα με πληροφορίες εκκλησιαστικών κύκλων που πρόσκεινται στην Ιερά Μονή του Σινά, ο ηγούμενος της Μονής αρχιεπίσκοπος Δαμιανός (ο οποίος είναι 91 ετών), με τη συνδρομή τουλάχιστον έξι μοναχών, βρίσκεται στην Αίγυπτο, προκειμένου να ανακαταλάβει το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης.

Ως γνωστόν, η πλειοψηφία των μοναχών της Μόνης, έπαψε τον ηγούμενο Δαμιανό, ο οποίος αρνείται πως αυτή η ομάδα των μοναχών νομιμοποιείται να λάβει μια τέτοια απόφαση.

Ήδη, το ζήτημα της Μονής του Σινά, περιπλέκεται μέρα με την ημέρα.

Στην υπόθεση έχουν ήδη εμπλακεί η Ελληνική κυβέρνηση, το Αιγυπτιακό κράτος, το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων και εκ του μακρώθεν, το Πατριαρχείο της Αλεξανδρείας και βεβαίως το Φανάρι.

Στην μονή εκτός των μοναχών που αντιτίθενται στον ηγούμενο Δαμιανό βρίσκονται και Βεδουίνοι, οι οποίοι αποτελούν ποίμνιό της.