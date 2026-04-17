Άσκηση με πραγματικά πυρά κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας πραγματοποίησαν οι Ενόπλες Δυνάμεις της Κίνας.
Όπως αναφέρεται στόχος της άσκησης ήταν η δοκιμή της συνδυασμένης μαχητικής ικανότητας και της ακρίβειας πλήγματος των μονάδων.
Στην άσκηση συμμετείχαν πολλαπλοί τύποι οπλικών συστημάτων, μεταξύ των οποίων αυτοκινούμενα οβιδοβόλα PLZ-07, πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών PHZ-11 και αντιαρματικά πυραυλικά συστήματα HJ-10.
Οι μονάδες δημιούργησαν πολυεπίπεδη ισχύ πυρός, συντόνισαν τις ενέργειές τους και εκτέλεσαν ταχείες και ακριβείς βολές, προσαρμοζόμενες στις εκάστοτε συνθήκες του πεδίου επιχειρήσεων.
Σε επίπεδο συγκυρίας, η άσκηση πραγματοποιείται σε περίοδο αυξημένης διεθνούς έντασης, με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τις εντάσεις με το Ιράν να παραμένουν ενεργές.
Γεωπολιτικοί και στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν πως η Κίνα συνεχίζει να επιδεικνύει ενισχυμένη στρατιωτική ετοιμότητα και επιχειρησιακή ισχύ.
Η επίδειξη αυτή ερμηνεύεται από τους ίδιος αναλυτές ως μήνυμα αποτροπής προς την Ταϊβάν, αλλά και ευρύτερα προς κάθε περιφερειακό ή διεθνή δρώντα, στο πλαίσιο της αυξανόμενης γεωπολιτικής ρευστότητας.