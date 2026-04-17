Άσκηση με πραγματικά πυρά κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας πραγματοποίησαν οι Ενόπλες Δυνάμεις της Κίνας.

Όπως αναφέρεται στόχος της άσκησης ήταν η δοκιμή της συνδυασμένης μαχητικής ικανότητας και της ακρίβειας πλήγματος των μονάδων.

Στην άσκηση συμμετείχαν πολλαπλοί τύποι οπλικών συστημάτων, μεταξύ των οποίων αυτοκινούμενα οβιδοβόλα PLZ-07, πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών PHZ-11 και αντιαρματικά πυραυλικά συστήματα HJ-10.