Επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες και πυρκαγιές σε κτήρια και οχήματα στην πόλη, ανέφεραν την Κυριακή, 4 Μαΐου, στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Συντρίμμια από drones που καταστράφηκαν από αντιαεροπορικά συστήματα προκάλεσαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες στις συνοικίες Ομπολόνσκι και Σβιατοσίνσκι, καθώς και σε οχήματα σε διάφορους τομείς της πόλης, εξήγησε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι κλήθηκαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στη συνοικία Σβιατοσίνσκι, δυτικά του κέντρου, όπου έσπευσαν και προσέφεραν βοήθεια, χωρίς να αποκαλύψει τον απολογισμό των τραυματιών.

Ruzzia have just hit Kyiv. They’ve hit the Dream Town Shopping Mall and high rise apartments. 😡

No other information atm. pic.twitter.com/WOS1R5rlKx

— Sytheruk 🇬🇧 🇺🇦 (@SythUK) May 3, 2025