Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα «στοχευμένη» επιδρομή στην περιοχή Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, το απόγευμα της Τετάρτης, 29 Οκτωβρίου. Στόχος, σύμφωνα με τον στρατό, ήταν μια υποδομή όπου φυλάσσονταν όπλα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) επανέλαβαν την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μετά από μια σειρά επιθέσεων σε όλον τον θύλακα, οι οποίες, όπως είπε, έγιναν σε απάντηση σε παραβιάσεις της Χαμάς.

Οι εν λόγω ισραηλινές επιθέσεις άφησαν πάνω από 100 νεκρούς, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι άκουσαν μια έκρηξη στη βόρεια Γάζα και είδαν μια στήλη καπνού.