Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν νέα επίθεση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων του Ιράν, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας, την 11η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones προερχόμενων από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.
UAE air defences are… pic.twitter.com/Gp63RetiWm
— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 10, 2026