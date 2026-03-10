Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν νέα επίθεση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων του Ιράν, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας, την 11η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones προερχόμενων από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.