Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, εξαπολύοντας δριμεία κριτική κατά του Ισραήλ και προειδοποιώντας για ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Συγκεκριμένα μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τη συγκυρία «ιστορικά κρίσιμη», κάνοντας λόγο για γενικευμένη βία και καταστροφή στη Μέση Ανατολή. «Ο πόλεμος που ξεκίνησε εναντίον του Ιράν γεμίζει την περιοχή μας με αίμα και πυρίτιδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ερντογάν επιχείρησε επίσης να αναδείξει τη χώρα του ως παράγοντα σταθερότητας, τονίζοντας ότι η Τουρκία στέκεται δίπλα στους λαούς της περιοχής χωρίς διακρίσεις. «Δεν εγκαταλείπουμε τους φίλους και αδελφούς λαούς ούτε στις καλές ούτε στις δύσκολες στιγμές», σημείωσε.

Εν τω μεταξύ, ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας την κυβέρνησή του για επεκτατικά σχέδια στην περιοχή. Όπως υποστήριξε, το Ισραήλ δεν περιορίζεται στο Ιράν αλλά επιδιώκει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του και προς τον Λίβανο.

Ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στο ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας ότι οι επιπτώσεις πλήττουν όλους τους λαούς της περιοχής, ανεξαρτήτως εθνικής ή θρησκευτικής ταυτότητας. Έκανε μάλιστα αναφορές σε πόλεις όπως το Ισφαχάν, η Τεχεράνη, το Ερμπίλ, η Βαγδάτη, η Βηρυτός και το Ριάντ, θέτοντας το ερώτημα για το κοινό τίμημα που πληρώνουν οι κοινωνίες.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τους κινδύνους περαιτέρω διχασμού, καλώντας σε αποφυγή πολιτικών που εντείνουν τις εντάσεις. Τόνισε ότι, μετά το τέλος των συγκρούσεων, οι λαοί της περιοχής θα συνεχίσουν να συνυπάρχουν και πως αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλες τις πλευρές.

Κλείνοντας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να κινείται «στη σωστή πλευρά της ιστορίας», προβάλλοντας τον ρόλο της ως σταθεροποιητικού παράγοντα στη Μέση Ανατολή.