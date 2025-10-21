Επίθεση με drones σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου του Χαρτούμ, μόλις μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη επαναλειτουργία του για εσωτερικές πτήσεις, για πρώτη φορά εδώ και πάνω από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο AFP, ακούστηκαν ήχοι drones να πετούν πάνω από το κέντρο και το νότιο τμήμα της πόλης, ενώ καταγράφηκαν πολλαπλές εκρήξεις στην περιοχή του αεροδρομίου μεταξύ 04:00 και 06:00 τοπική ώρα (05:00-07:00 ώρα Ελλάδας).

Το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ παρέμεινε κλειστό από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Την επαναλειτουργία του για τις εσωτερικές πτήσεις, είχε ανακοινώσει μόλις χθες η σουδανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έπειτα από τεχνικές προετοιμασίες.

Παρότι η κατάσταση στο Χαρτούμ έχει σχετικά σταθεροποιηθεί μετά την ανάκτησή του από τον στρατό, η πόλη συνεχίζει να αποτελεί στόχο επιθέσεων με drones. Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχουν επανειλημμένως κατηγορηθεί για πλήγματα σε στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές.

Άλλη επίθεση με drones καταγράφηκε επίσης σήμερα το πρωί (21/10) στην Ομντουρμάν, στην βόρεια πλευρά της δίδυμης πόλης του Χαρτούμ, κοντά σε μεγάλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές, ενώ καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση με drones μέσα σε μία εβδομάδα, με στόχους στρατιωτικές βάσεις στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον σουδανικό στρατό, οι περισσότερες από τις προηγούμενες επιθέσεις είχαν αναχαιτιστεί.

Από την ανακατάληψη του Χαρτούμ, πάνω από 800.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στην πόλη, με την κυβέρνηση που συντάσσεται με τον στρατό να ξεκινά μια μεγάλη εκστρατεία ανοικοδόμησης. Ωστόσο, μεγάλες περιοχές παραμένουν κατεστραμμένες, με συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση, εξαιτίας των επιθέσεων των ΔΤΥ.

Οι κύριες συγκρούσεις πλέον εντοπίζονται στο δυτικό Σουδάν, με τους παραστρατιωτικούς να πολιορκούν την πόλη Ελ Φάσερ στο Νταρφούρ εδώ και 18 μήνες. Η πτώση της θα σήμαινε τον πλήρη έλεγχο του Νταρφούρ από τις ΔΤΥ.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και πάνω από 12 εκατομμύρια εκτοπισμένους.