Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρει ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ανταποκρίνονται σε απειλές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι οι ήχοι που ακούγονται στον ουρανό είναι αποτέλεσμα συνεχιζόμενων αναχαιτίσεων.
Air defense systems are currently responding to a missile threat. Please remain in a safe location and follow official channels for warnings and updates. pic.twitter.com/CPvmSqGoS5
— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) April 5, 2026