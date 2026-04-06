Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρει ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ανταποκρίνονται σε απειλές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι οι ήχοι που ακούγονται στον ουρανό είναι αποτέλεσμα συνεχιζόμενων αναχαιτίσεων.