Ένα πετρελαιοφόρο επλήγη την Παρασκευή “από άγνωστης ταυτότητας βλήμα” ενώ έβγαινε από τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να προκληθούν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO.

Η επίθεση “προκάλεσε πυρκαγιά και ηλεκτρική βλάβη στο πλοίο” προσθέτει η UKMTO, διευκρινίζοντας ότι η φωτιά κατασβέστηκε, ότι η επίθεση δεν προκάλεσε “κανένα θύμα” “ούτε προκάλεσε περιβαλλοντική καταστροφή”.

Το πλοίο συνέχισε την πορεία του, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν διευκρίνισε την εθνικότητα του δεξαμενόπλοιου ούτε το λιμάνι από το οποίο προήλθε ούτε το λιμάνι προορισμού του.

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων, βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης που άρχισε με τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου κατά του Ιράν.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει θέσει υπό τον έλεγχό της τα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να έχει παραλύσει σε μεγάλο βαθμό η ναυσιπλοΐα, ενώ η Ουάσινγκτον σε απάντηση, επιβάλλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ηρεμία παρατηρήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στην περιοχή: οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλήξει το Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου, παρότι πλοία γίνονται τακτικά στόχος επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ.