Η γέφυρα που συνδέει την προσαρτημένη στη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας με τη ρωσική ενδοχώρα υπέστη νέα επίθεση, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ ο Ρώσος επικεφαλής της «Δημοκρατίας της Κριμαίας», ο Σεργκέι Αξιόνοφ, δύο ημέρες έπειτα από ουκρανικά πλήγματα που προκάλεσαν σοβαρή ζημιά στην υποδομή.

«Ως αποτέλεσμα νέας επίθεσης εναντίον της γέφυρας της Κριμαίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι στο καθήκον. Βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση της ζημιάς», ανέφερε μέσω Telegram ο Αξιόνοφ.

Following renewed Ukrainian strikes against the Kerch Bridge a key GLOC connecting the Russian-occupied Crimea peninsula to Russia, Russian-installed Governor of Crimea Sergey Aksyonov has said that traffic on the bridge has “been temporarily suspended” and that an “assessment of the damage is underway.” — OSINTdefender (@sentdefender) November 18, 2026

Η νέα ουκρανική επιδρομή καταγράφηκε μερικές ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής που θα έχουν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ στη Σεντζέν, στην Κίνα.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, η γέφυρα της Κριμαίας υπέστη ευρείας κλίμακας επίθεση, που διεξήχθη, όπως σημείωσε το Κίεβο, με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Σύμφωνα με την SBU, την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών και ασφαλείας, καταστράφηκε εντελώς μέρος του οδικού τμήματος της γέφυρας, που εξυπηρετεί τόσο αυτοκίνητα όσο και σιδηροδρομικούς συρμούς.

Προχθές Τρίτη το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών γνωστοποίησε πως η κίνηση των τρένων ξανάρχισε στο ένα τμήμα των δύο σιδηροτροχιών και ότι συνεχίζονταν οι επισκευές στο δεύτερο.

Η γέφυρα της Κριμαίας έχει μεγάλη αξία, κυρίως σε επίπεδο εικόνας, για τη Μόσχα: είναι ταυτισμένη με την προσάρτηση της χερσονήσου στη Ρωσία και αποτελεί επίσης σύμβολο της σύνδεσής της με τη ρωσική επικράτεια. Είναι επίσης σημαντική υποδομή για τον εφοδιασμό της περιοχής αυτής.