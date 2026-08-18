Σε μια κίνηση που εντείνει επικίνδυνα την αντιπαράθεση με το Ριάντ, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση με πολλαπλά drones εναντίον των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου Saudi Aramco στην περιοχή Τζιζάν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο των ανταρτών Saba, η στρατιωτική αυτή ενέργεια αποτελεί ευθεία ανταπόδοση για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης, σηματοδοτώντας το δεύτερο χτύπημα στο συγκεκριμένο διυλιστήριο της Ερυθράς Θάλασσας μέσα σε λίγες ημέρες.

Η επικίνδυνη αυτή αναζωπύρωση πυροδοτήθηκε από την ολοκληρωτική κατάρρευση της εκεχειρίας του 2022, η οποία ακολούθησε τα σαουδαραβικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Σαναά. Αφορμή στάθηκε η προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους με αντιπροσωπεία ανταρτών χωρίς την έγκριση της Σαουδικής Αραβίας.

Έκτοτε, στο φόντο της ευρύτερης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει μπαράζ επιθέσεων σε υποδομές και πλοία, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα — έναν θαλάσσιο δρόμο που κατέστη κρίσιμος μετά τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Η κρίση μεταφέρεται με σφοδρότητα και στο εσωτερικό μέτωπο της Υεμένης. Στις 6 Αυγούστου, οι αντάρτες πραγματοποίησαν την πιο αιματηρή τους επιχείρηση των τελευταίων ετών, αφήνοντας πίσω 58 νεκρούς από τις κυβερνητικές δυνάμεις στην επαρχία Μαρίμπ.

Μπροστά στον ορατό κίνδυνο επιστροφής σε μια σύρραξη ευρείας κλίμακας, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Φόλκερ Τουρκ, απηύθυνε επείγουσα έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Ο εφιάλτης ενός νέου πολέμου απειλεί να βυθίσει εκ νέου τη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου σε ανείπωτη ανθρωπιστική καταστροφή, σε μια σύγκρουση που από το 2014 έχει ήδη κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.