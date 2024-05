Οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Αϊζενχάουερ» στην Ερυθρά Θάλασσα ως απάντηση στα αμερικανοβρετανικά πλήγματα στις επαρχίες Σαναά, Χοντέιντα και Τάιζ της Υεμένης, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, σε τηλεοπτική δήλωση την Παρασκευή.

Το γεγονός αυτό, αν ισχύει, πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη αφού είναι η πρώτη φορά που οι αντάρτες της Υεμένης καταφέρνουν να πλήξουν αμερικανικό στόχο και μάλιστα εμβληματικό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από το αμερικανικό πεντάγωνο για επιβεβαίωση ή όχι της είδησης.

Σύμφωνα με τους Χούθι η επίθεση αυτή έγινε ως αντίποινα «στην αμερικανο-βρετανική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα 58 μάρτυρες και τραυματίες».

Σημειώνεται ότι από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Βρετανίας στην Υεμένη έχουν σκοτωθεί 16 άτομα.

Οι Χούτι της Υεμένης ισχυρίζονται ότι εκτόξευσαν πύραυλο στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης ανακοινώνουν ότι στοχεύουν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αϊζενχάουερ».

