Ο Ισραηλινός Στρατός δημοσίευσε βίντεο που δείχνει μέλη της Χεζμπολάχ να φορτώνουν πυραύλους σε μια αποθήκη όπλων στο νότιο Λίβανο και την επακόλουθη επίθεση στην περιοχή.

Τα στρατεύματα των IDF αναγνώρισαν τους δράστες που μετέφεραν πυραύλους σε μια αποθήκη στην περιοχή του χωριού Ματζαντέλ. Μέσα σε λίγα λεπτά, η Πολεμική Αεροπορία του Ισαρήλ πραγματοποίησε πλήγμα στην αποθήκη, σκοτώνοντας τους δράστες.

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με βία» εναντίον της Χεζμπολάχ, δήλωσαν οι IDF, καθώς η Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν εντάχθηκε στις αδιάκοπες μάχες εναντίον του Ισραήλ για να υποστηρίξει το Ισλαμικό Καθεστώς.

