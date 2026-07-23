Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης, 23 Ιουλίου, στο Κουβέιτ, καθώς ήχησαν σειρήνες εξαιτίας ιρανικής επίθεσης με πυραύλους και drones.

Όπως γνωστοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις του Εμιράτου μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα «Χ», «η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την απόκρουση των επιθέσεων με πυραύλους και drones» που εξαπέλυσε το Ιράν.

Στην ίδια ανακοίνωση ξεκαθάρισαν επίσης ότι οι εκρήξεις που έγιναν αισθητές προέρχονταν από τις διαδικασίες αναχαίτισης.