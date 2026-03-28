Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν τις πρώτες πρωινές ώρες νέα επίθεση με πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.
«Η αντιαεροπορική άμυνα και μαχητικά (αεροσκάφη) των ΗΑΕ επιχειρούν για να αναχαιτίσουν πυραύλους και drones του Ιράν», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των εμιράτων μέσω X.
Air defense systems are currently responding to a missile threat. Please remain in a safe location and follow official channels for warnings and updates. pic.twitter.com/TT6wwlDAUz
— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) March 28, 2026