Το Ιράν πραγματοποίησε πυραυλικές επιθέσεις με στόχο ένοπλες κουρδικές ομάδες της αντιπολίτευσης στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν , σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ιρανικές δυνάμεις έπληξαν θέσεις που, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, ανήκουν σε αντιϊρανικές αυτονομιστικές οργανώσεις οι οποίες εδρεύουν στην ημιαυτόνομη κουρδική περιοχή του βόρειου Ιράκ.

Τα πλήγματα σημειώνονται εν μέσω αναφορών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συντονίζονται με κουρδικές αντιπολιτευόμενες παρατάξεις που βρίσκονται στο Ιράκ, οι οποίες έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να εμπλακούν στη σύγκρουση εναντίον του Ιράν.