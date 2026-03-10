Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι «η αεράμυνά του αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων που προέρχεται από το Ιράν».
Σε ανάρτηση στο X, το υπουργείο ανέφερε ότι είναι «πλήρως έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των εδαφών του κράτους και την ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων».
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران.
وتؤكد وزارة الدفاع الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.#وزارة_الدفاع #وزارة_الدفاع_الإماراتية#MOD#UAEMinistryOfDefence pic.twitter.com/4b12F1oxwW
