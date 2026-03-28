Πάνω από 50 μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον υποδομών του ιρανικού καθεστώτος σε τρεις περιοχές του Ιράν.
Μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν είναι:
* Μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαφόρων ειδών όπλων
* Μια εγκατάσταση του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και την παραγωγή προηγμένων εκρηκτικών μηχανισμών
* Μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εξαρτημάτων για βαλλιστικούς πυραύλους και αντιαεροπορικούς πυραύλους
Δείτε βίντεο:
✈️50+ IAF fighter jets completed strikes on Iranian regime infrastructure across 3 areas in Iran.
Among the sites struck:
* A facility used for the production of a variety of weapons
* An Iranian MOD site used for the development and production of advanced explosive devices.
* A… pic.twitter.com/rdPq0axkfQ
— Israel Defense Forces (@IDF) March 28, 2026