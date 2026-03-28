Πάνω από 50 μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον υποδομών του ιρανικού καθεστώτος σε τρεις περιοχές του Ιράν.

Μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν είναι:

* Μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαφόρων ειδών όπλων

* Μια εγκατάσταση του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και την παραγωγή προηγμένων εκρηκτικών μηχανισμών

* Μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εξαρτημάτων για βαλλιστικούς πυραύλους και αντιαεροπορικούς πυραύλους

