Νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια Ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα σε διάρκεια ενός μήνα προσβάλει γυναίκες δημοσιογράφους όταν δεν του αρέσει η ερώτηση ή το άρθρο τους για εκείνον.

Αρχικά, στις 18 Νοεμβρίου, όταν η Κάθριν Λούσι, δημοσιογράφος του Bloomberg τον ρώτησε γιατί δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει τα υπόλοιπα Αρχεία της υπόθεσης Επστάιν, της είπε «ησυχία, ησυχία γουρουνίτσα».

Δεύτερη στη σειρά ήταν η Κέιτι Ρότζερς, συντάκτρια των New York Times, την οποία αποκάλεσε «τρίτης κατηγορίας ρεπόρτερ, άσχημη μέσα και έξω».

Η τρίτη επίθεση του Τραμπ σε δημοσιογράφο

Τώρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε στη Ρέιτσελ Σκοτ του ABC News, όταν εκείνη τον ρώτησε εάν θα έδινε εντολή στον Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να δημοσιοποιήσει το βίντεο από την επίθεση σε ένα σκάφος ναρκεμπόρων στις 2 Σεπτεμβρίου, μετά από τη προηγούμενη δήλωσή του ότι δεν είχε «κανένα πρόβλημα» με τη δημοσιοποίηση των πλάνων.

«Δεν είπα αυτό. Εσύ το είπες, όχι εγώ», αντέδρασε ο Τραμπ, αμφισβητώντας την δημοσιογράφο.

Δείτε το βίντεο:

Η Ρέιτσελ Σκοτ επέμεινε στην ερώτησή της και ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανώς χωρίς επιχειρήματα την αποκάλεσε «την πιο ενοχλητική δημοσιογράφο στον χώρο».

Πιο συγκεκριμένα: «Άφησέ με να σου πω, είσαι μια ενοχλητική – μια ανυπόφορη, πραγματικά ανυπόφορη δημοσιογράφος. Και πάντα το ίδιο είναι μαζί σου. Σου είπα, ό,τι θέλει να κάνει ο Πιτ Χέγκσεθ, είναι εντάξει μαζί μου», πρόσθεσε ο Τραμπ.