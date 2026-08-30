Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η Νορβηγία γυρίζει σελίδα στην ιστορία της, με τον νέο βασιλιά της χώρας, Χάακον Η’, να απευθύνεται για πρώτη φορά στον λαό. Μέσα από ένα τηλεοπτικό διάγγελμα, ο 53χρονος μονάρχης απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο πατέρα του, βασιλιά Χάραλντ, αποχαιρετώντας μια ενωτική μορφή που παρέμεινε στο τιμόνι του σκανδιναβικού βασιλείου για 35 ολόκληρα χρόνια.

Ο μακροβιότερος μονάρχης της Ευρώπης έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (28/8) σε ηλικία 89 ετών, βυθίζοντας τη χώρα σε εθνικό πένθος.

Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο Χάακον Η’ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράσταση του κόσμου: «Πενθούμε, αλλά ταυτόχρονα, το γεγονός ότι βλέπουμε τόσους πολλούς ανθρώπους να μοιράζονται τον πόνο μας, μας δίνει παρηγοριά και δύναμη».

Μιλώντας για την προσωπικότητα του πατέρα του, αποκάλυψε πως ο Χάραλντ «μας υπενθύμιζε συνεχώς, μέσα στην οικογένεια, ότι ο καθένας πρέπει να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Να βρει τον δικό του δρόμο. Να είναι ο εαυτός του… Τώρα είναι η σειρά μου».

Σε μια άκρως προσωπική στιγμή του διαγγέλματος, ο νέος βασιλιάς αναφέρθηκε και στην αδελφή του, πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ, λέγοντας: «Σε ευχαριστώ που ήσουν τόσο καλός μπαμπάς για εμένα και τη Μάρθα. Ήσουν επίσης ένας ζεστός και αστείος παππούς. Ένας στοργικός και φροντιστικός σύζυγος. Ένας γενναιόδωρος πεθερός, μας στήριξες και μας φρόντιζες όλους».

«Θα μου λείψει», ομολόγησε ο 53χρονος. «Θα μου λείψει το γέλιο του, ο ζεστός, εγκάρδιος τρόπος που προσέγγιζε ανθρώπους και καταστάσεις».

Λαϊκό προσκύνημα

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Περισσότεροι από 20.000 Νορβηγοί βρέθηκαν στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων στο Όσλο, μετατρέποντας τον περιβάλλοντα χώρο σε μια θάλασσα από λουλούδια, για να πουν το δικό τους «αντίο».

«Όλοι είναι λυπημένοι και ο βασιλιάς ήταν ένας άνθρωπος που όλοι σέβονταν. Ένας καλός άνθρωπος, οπότε νομίζω ότι όλοι αισθάνονται λίγο στεναχωρημένοι σήμερα», δήλωσε η 35χρονη Άν Λόμπε, αποτυπώνοντας το γενικότερο αίσθημα.

Η ομιλία του Χάακον άφησε θετικές εντυπώσεις. Η Κάρι Λίνγκεσταντ, 45χρονη νοσηλεύτρια, βρέθηκε έξω από τα Ανάκτορα και περιέγραψε το διάγγελμα ως πολύ «συγκινητικό», προσθέτοντας: «Είμαι χαρούμενη και λυπημένη ταυτόχρονα και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά: έχουμε έναν καλό νέο βασιλιά». Από την πλευρά του, ο 56χρονος εκπαιδευτικός Έιβιντ Στορεχάιερ χαρακτήρισε την ομιλία «φανταστική», σημειώνοντας: «Νομίζω ότι θα μοιάζει πολύ με τον πατέρα του. Θα είναι ένας βασιλιάς κοντά στον λαό».

Η επόμενη ημέρα του Στέμματος

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, τηρώντας το πρωτόκολλο, ο Χάακον Η’ είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, τον πρόεδρο του ανώτατου δικαστηρίου, καθώς και με την ηγεσία της νορβηγικής Εκκλησίας. Όπως και ο προκάτοχός του, ο νέος βασιλιάς θα αναλάβει καθήκοντα κυρίως εθιμοτυπικού χαρακτήρα, έχοντας επιλέξει να διατηρήσει το ιστορικό μότο των προγόνων του: «Όλα για τη Νορβηγία».

Την Κυριακή, 30 Αυγούστου, οι εκκλησίες σε ολόκληρη την επικράτεια θα τελέσουν επιμνημόσυνες δεήσεις, με τη βασιλική οικογένεια να δίνει το «παρών» στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί στο Άσκερ, νότια της πρωτεύουσας.