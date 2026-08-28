Σε μια κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού που επισφραγίζει τη νέα πραγματικότητα στη Συρία προχώρησε η Δαμασκός, καθώς ο Σύρος πρόεδρος, Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, διόρισε τον Κούρδο ηγέτη, Μαζλούμ Άμπντι, στη θέση του προεδρικού συμβούλου.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται μόλις λίγα 24ωρα αφότου ο Άμπντι προχώρησε στην ιστορική ανακοίνωση περί διάλυσης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), υλοποιώντας τη συμφωνία ενσωμάτωσης που έχει συναφθεί με τη Δαμασκό.

Η τοποθέτηση του Κούρδου αξιωματούχου επισημοποιήθηκε μέσω προεδρικού διατάγματος που φέρει την υπογραφή του Σάρα και μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, SANA. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο της απόφασης: «Ο Μουσταφά Χαλίλ Άμπντι διορίζεται σύμβουλος στην Προεδρία της Δημοκρατίας».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη, ο Άμπντι, ως πρώην πλέον διοικητής των υπό κουρδική ηγεσία SDF, κήρυξε τον τερματισμό της λειτουργίας τους ως ανεξάρτητης στρατιωτικής οντότητας. Η απόφαση αυτή αποτελεί το πιο κομβικό βήμα στον ευρύτερο οδικό χάρτη για την αφομοίωση των κουρδικών θεσμών από τον κρατικό μηχανισμό, βάσει της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί νωρίτερα φέτος ανάμεσα στην κουρδική πλευρά και την ισλαμιστική κυβέρνηση της συριακής πρωτεύουσας.