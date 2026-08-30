Νέα εποχή για την εξερεύνηση του διαστήματος ξεκίνησε έπειτα από την επιτυχημένη εκτόξευση του νέου εμβληματικού παρατηρητηρίου της NASA, το οποίο φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει το σύμπαν με πρωτοφανή λεπτομέρεια.

Πρόκειται για το διαστημικό τηλεσκόπιο «Nancy Grace Roman», ένα επιστημονικό εγχείρημα ύψους άνω των 12 μέτρων και προϋπολογισμού που αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδιασμένο να δώσει απαντήσεις στα πιο θεμελιώδη ερωτήματα της αστροφυσικής και της κοσμολογίας.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, με τη βοήθεια του πυραύλου Falcon Heavy της εταιρείας SpaceX. Το σκάφος ξεκίνησε το ταξίδι του στις 7:26 το πρωί τοπική ώρα (14:26 ώρα Ελλάδας), θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία ενός νέου, αναλυτικού άτλαντα του σύμπαντος.

Το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο έχει σχεδιαστεί για να διερευνά κοσμικά αινίγματα όπως η σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή ύλη, ενώ παράλληλα δοκιμάζει τη βαρύτητα σε τεράστιες κλίμακες και να αναζητά εξωπλανήτες, όπως ονομάζονται οι πλανήτες πέρα ​​από το ηλιακό μας σύστημα.

Παρά τις ανησυχίες που υπήρχαν σχετικά με τις καιρικές συνθήκες πριν από την εκτόξευση, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε με επιτυχία και κατάφερε να μεταφέρει το τηλεσκόπιο στο διάστημα.

Το τηλεσκόπιο πήρε το όνομά του για να τιμήσει τη Νάνσι Γρκέις Ρόμαν, την πρώτη επικεφαλής αστρονόμο της NASA, η οποία θεωρείται «η μητέρα του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Hubble».

Το «Nancy Grace Roman» θα ταξιδέψει στο διάστημα προς μια τροχιακή θέση που ονομάζεται Σημείο Λαγκράνζ 2, η οποία βρίσκεται περίπου ένα 1,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη και στην οποία θα χρειαστεί περίπου 100 ημέρες για να φτάσει. Η αποστολή του έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει πέντε χρόνια, αν και η NASA ανέφερε ότι το τηλεσκόπιο ενδέχεται να διαθέτει αρκετό καύσιμο για πέντε επιπλέον χρόνια.