Νέο χτύπημα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Μπαχρέιν ανακοίνωσε η Τεχεράνη, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά δίκτυα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι «στοχοθέτησαν ένα σύστημα ραντάρ των αμερικανικών δυνάμεων στη βάση Σέιχ Ίσα». Όπως εξήγησαν, η ενέργεια αυτή αποτέλεσε απάντηση «στις επανειλημμένες παραβιάσεις του ιρανικού εναέριου χώρου από drones του αμερικανικού στρατού».

Λίγο πριν από την εκδήλωση της επίθεσης, οι Αρχές του Μπαχρέιν είχαν τεθεί σε ύψιστη ετοιμότητα. Στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας, Μανάμα, εστάλη κατεπείγον μήνυμα που τους προειδοποιούσε για «την ύπαρξη κινδύνου» και τους καλούσε να σπεύσουν σε καταφύγια. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις, γεγονός που επιβεβαίωσαν και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στο σημείο. Η κρατική τηλεόραση του Μπαχρέιν μετέδωσε στη συνέχεια ότι η αντιαεροπορική άμυνα του βασιλείου κατάφερε να αναχαιτίσει τις ιρανικές εναέριες απειλές.

Το μικρό βασίλειο του Κόλπου, στο οποίο εδρεύει ο Πέμπτος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο μετά την ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η σημερινή κλιμάκωση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης των Φρουρών της Επανάστασης την Κυριακή (15/11), όταν υποστήριξαν πως έπληξαν με έξι drones «το αμερικανικό σύστημα ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας στη βάση ελικοπτέρων αλ Ρίφα».

Η επίθεση εκείνη είχε σημειωθεί μόλις δύο ημέρες μετά τον ισχυρισμό του ιρανικού στρατού ότι χτύπησε ένα αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν. Τότε, ο στρατός των ΗΠΑ είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τους ιρανικούς ισχυρισμούς, διευκρινίζοντας ότι αναχαιτίστηκαν δύο drones χωρίς να προκληθεί απολύτως καμία ζημιά.