Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε τα ξημερώματα πως η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε πως τρία drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.