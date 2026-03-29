Το Κουβέιτ έγινε για ακόμη μια φορά τις πρώτες πρωινές ώρες στόχος «εχθρικών πυραύλων και drones», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου.

🔥 🇰🇼🇮🇷 A major fire broke out at Kuwait International Airport after an Iranian strike on a fuel tank. pic.twitter.com/3tf6XmQJ9q — Middle East News (@middleasttimes) March 29, 2026

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή επιθέσεις του εχθρού που διεξάγονται με πυραύλους και drones», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων μέσω X, προσθέτοντας πως οι όποιες εκρήξεις ακούγονται οφείλονται στις «αναχαιτίσεις» σε εξέλιξη.