Το Κουβέιτ έγινε για ακόμη μια φορά τις πρώτες πρωινές ώρες στόχος «εχθρικών πυραύλων και drones», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του εμιράτου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή επιθέσεις του εχθρού που διεξάγονται με πυραύλους και drones», ανέφερε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων μέσω X, προσθέτοντας πως οι όποιες εκρήξεις ακούγονται οφείλονται στις «αναχαιτίσεις» σε εξέλιξη.

