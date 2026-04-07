Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, προσθέτοντας ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να τους αναχαιτίσουν.

— Middle East Conflict Tracker (@MEC_Tracker) April 7, 2026

«Προ ολίγου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και «επιχειρούν συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ανακοινωθέν των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στις 03:27 (ώρα Ελλάδας), περίπου ένα τέταρτο προτού ο συναγερμός αρθεί (στις 03:43).