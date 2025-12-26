Η Νότια Καλιφόρνια πλήττεται από νέα κακοκαιρία, μετά από μέρες συνεχόμενων βροχοπτώσεων που είχαν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις στα ορεινά. Η κακοκαιρία των Χριστουγέννων οδήγησε σε προειδοποιήσεις εκκένωσης και συστάσεις για υψηλά κύματα.

Severe flooding in Southern California shut down major highways, including I-15, leaving holiday travelers stuck for miles as floodwaters and mud overtake roads and bridges. . pic.twitter.com/LrTEHF6Pno — AccuWeather (@accuweather) December 25, 2025

Το αστυνομικό τμήμα του Σαν Μπερναντίνο εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για την ορεινή πόλη Wrightwood, περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Λος Άντζελες, μία ημέρα μετά τη διάσωση ατόμων που είχαν παγιδευτεί σε αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια κατολίσθησης.

Storms bearing down on waterlogged Southern California could cause more flooding and mudslides >> https://t.co/11gURQsfPV pic.twitter.com/nRdIgx4vTq — Western Mass News (@WMassNews) December 25, 2025

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε ότι τα κύματα κοντά στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο μπορεί να φτάσουν τα 7,6 μέτρα την Παρασκευή. Παράλληλα, πάνω από 70.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα σε ολόκληρη την Καλιφόρνια την Πέμπτη, σύμφωνα με το PowerOutage.us.

Οι ισχυρές βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι ευθύνονται για τουλάχιστον δύο θανάτους την προηγούμενη ημέρα. Επιπλέον, ένα μεγάλο καιρικό σύστημα που κινείται προς τις Μεσοδυτικές και Βορειοανατολικές ΗΠΑ αναμένεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις, με βροχή και χαλάζι σε Πολιτείες όπως Πενσυλβάνια, Μίσιγκαν και Μέριλαντ, δημιουργώντας επικίνδυνες οδικές συνθήκες. Χιόνι αναμένεται να καλύψει τη Βορειοανατολική Ακτή νωρίς την Παρασκευή.

Storms bearing down on waterlogged Southern California could cause more flooding and mudslides >>> https://t.co/a5GuDp4kFU pic.twitter.com/lLi3dp8FUU — KFVS News (@kfvsnews) December 25, 2025

Στην πόλη Wrightwood, δρόμοι καλύφθηκαν από πέτρες, φερτά υλικά και παχύ στρώμα λάσπης. Με το ρεύμα κομμένο, ένα πρατήριο καυσίμων και ένα καφέ που λειτουργούσαν με γεννήτριες έγιναν κόμβοι για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Aftermath of the major debris flows in Wrightwood in Southern California’s San Gabriel Mountains after over 8 inches of rain fell in the area pic.twitter.com/upPlFXhu72 — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) December 25, 2025

Με την πρόβλεψη νέων βροχοπτώσεων, πάνω από 150 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ οι Αρχές δηλώνουν ότι «Είμαστε έτοιμοι. Όλοι στη μάχη αυτή τη στιγμή».

Στη Σιέρα Νεβάδα, η χιονόπτωση είναι έντονη, με ισχυρούς ανέμους και υψηλό κίνδυνο χιονοστιβάδων γύρω από τη Λίμνη Τάχο. Οι χιονοδρομικές περιοχές έχουν δεχτεί 30–91 εκατοστά χιονιού, με πρόσθετα 91 εκατοστά να προβλέπονται έως την Παρασκευή, ενώ οι άνεμοι στα ορεινά μπορεί να φτάσουν τα 161 χλμ/ώρα.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι κομητείες, ενεργοποιώντας κρατικούς πόρους και την Εθνοφρουρά για άμεση ανταπόκριση.

Πηγή: Associated Press