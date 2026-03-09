Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τις 04:00 ότι διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν, τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές αφού ανακοινώθηκε χθες βράδυ ότι αναδείχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «άρχισαν επιπρόσθετο κύμα πληγμάτων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο κεντρικό Ιράν», ανέφεραν μέσω Telegram, χωρίς να υπεισέλθουν σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε θέσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

Ισχυρή έκρηξη αντήχησε σήμερα στη νότια συνοικία της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, μεταδίδει ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου, τη δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν.

Ο δημοσιογράφος του AFP έκανε λόγο για πυκνά σύννεφα καπνού που υψώνονταν από τον τομέα αυτό μετά την έκρηξη.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι έπληξε «υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στη Βηρυτό» χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Πρόκειται για τον πρώτο βομβαρδισμό που εξαπέλυσε το Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από προχθές Σάββατο.