Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε έναν στρατιωτικό στόχο κοντά στο προεδρικό μέγαρο της Συρίας, στη Δαμασκό. Σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μεταξύ των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Μάρτυρες από τη συριακή πρωτεύουσα είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν μια έκρηξη στον τομέα όπου βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο και είδαν πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο, λίγη ώρα μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο γενικό επιτελείο του συριακού στρατού, στο κέντρο της πόλης.

Τρεις μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν την έκρηξη που προερχόταν από τη ζώνη του προεδρικού μεγάρου, όπου ο πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα δέχεται τους ξένους επισκέπτες.

Η κρατική τηλεόραση της Συρίας μετέδωσε νωρίτερα πλάνα από τις ζημιές που προκλήθηκαν στο γενικό επιτελείο στρατού από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Το συριακό πρακτορείο SANA κάνει λόγο για ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στην περιοχή της Ντεράα, στη νοτιοδυτική Συρία.

Το SANA μετέδωσε επίσης (επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας) ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 18 ακόμη τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα.

Πλάνα της κρατικής τηλεόρασης έδειξαν στρατιωτικούς να εγκαταλείπουν βιαστικά το κτήριο, δίπλα στο υπουργείο Άμυνας στην πλατεία των Ομεϊαδών, και τουλάχιστον έναν τραυματία που απομακρύνθηκε με αυτοκίνητο από το σημείο.

Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Έρχονται επώδυνα πλήγματα

O Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, προειδοποίησε τη Συρία ότι η χώρα του θα της επιφέρει «επώδυνα πλήγματα».

«Τα σήματα που εστάλησαν στη Δαμασκό τελείωσαν, τώρα έρχονται τα επώδυνα πλήγματα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας και υποσχέθηκε ότι ο ισραηλινός στρατός «θα επιχειρήσει με δύναμη» στη συριακή περιοχή της Σουέιντα, στη νότια Συρία, για να «εξοντώσει τις δυνάμεις που επιτέθηκαν στους Δρούζους μέχρι την πλήρη αποχώρησή τους».

Ο Κατς προειδοποίησε τη συριακή κυβέρνηση να «αφήσει ήσυχους τους Δρούζους» μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν στη Σουέιντα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάλεσε τους Δρούζους πολίτες του Ισραήλ να μην διασχίσουν τα σύνορα προς τη Συρία, λέγοντας ότι σήμερα η κατάσταση εκεί είναι «πολύ σοβαρή» και υπάρχει κίνδυνος να απαχθούν ή να σκοτωθούν.

Το πρώτο «κύμα» επιθέσεων

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε την είσοδο του Γενικού Επιτελείου των συριακών ενόπλων δυνάμεων στη Δαμασκό, μετά την απειλή της ισραηλινής κυβέρνησης ότι θα εντείνει τα πλήγματά της για να προστατεύσει τους Δρούζους, μειονότητα στη νότια Συρία, αν οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις δεν αποσυρθούν από το νότιο τμήμα της χώρας.

«Ο στρατός έπληξε την πύλη εισόδου του συγκροτήματος του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του συριακού καθεστώτος» στη Δαμασκό και συνεχίζει «να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις ενέργειες σε βάρος Δρούζων αμάχων στη νότια Συρία», ανέφερε σε ανακοίνωση ο στρατός.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερες σε όλη την πόλη, με τα βίντεο να δημοσιοποιούνται στα κοινωνικά δίκτυα.

Πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας που βρίσκονται στο εσωτερικό του κτηρίου και τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, είπαν πως τουλάχιστον δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν το κτίσμα και ότι αξιωματικοί καταφεύγουν στο υπόγειο. Το κρατικό Elekhbariya TV δήλωσε ότι δύο άμαχοι τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι ενισχύει τα στρατεύματά του στα σύνορα με τη Συρία.

«Στη βάση της αποτίμησης της κατάστασης, ο ισραηλινός στρατός αποφάσισε να ενισχύσει τους μάχιμους στρατιώτες του στη ζώνη των συνόρων με τη Συρία», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε, από την πλευρά της, πως δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κέντρο της Δαμασκού χωρίς να διευκρινίζει πού ακριβώς.

Στο μεταξύ, το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε δύο πλήγματα από αέρος στην πόλη Σουέιντα της Συρίας.

Δεκάδες Δρούζοι διασχίζουν τα σύνορα Ισραήλ-Συρίας

Παράλληλα, δεκάδες Δρούζοι διέσχισαν σήμερα τα σύνορα Συρίας-Ισραήλ, και στις δύο κατευθύνσεις, λίγο μετά τις προειδοποιήσεις για πλήγματα από το Ισραήλ.

Ισραηλινοί στρατιώτες και συνοριοφύλακες περιπολούν στα σύνορα όπου φράκτες από συρματόπλεγμα υψώνονται σε ύψος πολλών μέτρων κοντά στην πόλη Ματζντάλ Σαμς, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Δεκάδες Δρούζοι διέσχισαν τα σύνορα και στις δύο κατευθύνσεις, σε συχνά χαοτικές σκηνές υπό τα δακρυγόνα που εκτοξεύουν οι ισραηλινές δυνάμεις που προσπαθώντας να τους εμποδίσουν, πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε «δεκάδες υπόπτους» που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα σύνορα από τη ζώνη Χαντέρ, ένα χωριό στη νότια Συρία που κατέλαβε το Ισραήλ μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Ταυτόχρονα, πολλοί Ισραηλινοί άμαχοι διέσχισαν τον συνοριακό φράχτη προκειμένου να εισέλθουν στο συριακό έδαφος στην περιοχή Ματζντάλ Σαμς», πρόσθεσε ο στρατός.

Το Ισραήλ και η Συρία βρίσκονται τεχνικά σε καθεστώς πολέμου, απουσία μιας συνθήκης ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Δείτε βίντεο από την ισραηλινή επίθεση στη Δαμασκό:

