Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας νέων ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με στοιχεία από διασώστες και ιατρικές πηγές των Παλαιστινίων. Αν και από τον Οκτώβριο του 2025 έχει συναφθεί συμφωνία εκεχειρίας, η καθημερινότητα στο παλαιστινιακό έδαφος εξακολουθεί να σημαδεύεται από βίαια επεισόδια.

Στο εσωτερικό της πόλης της Γάζας, επίθεση που πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 15.

Το πλήγμα σημειώθηκε εντός του καταυλισμού εκτοπισμένων του Τζαουάζατ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας (οργανισμός πρώτων βοηθειών που τελεί υπό την αιγίδα της Χαμάς).

Το Νοσοκομείο αλ-Σίφα της πόλης της Γάζας επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τα σώματα των έξι νεκρών.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε πως «στοχοθετήσαμε “τρομοκράτες” στον τομέα αυτό», χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ένα ξεχωριστό πλήγμα σημειώθηκε το πρωί σε νοτιότερη περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 25χρονο άνδρα, τον Μουχάναντ Οτμάν Φαρουάνα.

Σύμφωνα με την πολιτική άμυνα, η επίθεση είχε ως στόχο μια σκηνή εκτοπισμένων, η οποία – όπως διευκρίνισε ο εξάδελφός του, Μοχάμεντ Φαρουάνα – βρισκόταν στημένα πάνω στην ταράτσα του σπιτιού του 25χρονου. Το Νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις ανακοίνωσε πως υποδέχθηκε τη σορό του νεαρού άνδρα, καθώς και αρκετούς τραυματίες.

Ο Μουχάναντ Οτμάν Φαρουάνα επρόκειτο να παντρευτεί αργότερα την ίδια ημέρα. «Όλη η οικογένεια ετοιμαζόταν να γιορτάσει το γάμο του. Σήμερα, αντί για το γάμο του, κάνουμε την κηδεία του», δήλωσε συγκλονισμένος ο εξάδελφός του.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων περιορίστηκε να δηλώσει πως ο στρατός έπληξε «έναν τρομοκράτη», αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το περιστατικό.