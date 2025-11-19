Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, σφοδρές αεροπορικές επιδρομές σε δύο χωριά στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, συνεχίζοντας την εκστρατεία σχεδόν καθημερινών επιθέσεων στην παραμεθόρια περιοχή όπου το Ισραήλ λέει ότι στοχεύει τη σιιτική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει «θέσεις τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ» στην περιοχή.

Πριν τις επιθέσεις, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης σε κατοίκους συγκεκριμένων κτηρίων στα νότια χωριά Ντέιρ Κιφά και Σεχούρ.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα.