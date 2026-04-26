Νέα ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο το βράδυ του Σαββάτου τουλάχιστον τέσσερις τοποθεσίες του νοτίου Λιβάνου, μετά την εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον στρατό, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΑΝΙ).

“Εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη” πραγματοποίησαν πλήγματα στις πόλεις Χαντάθα, Ζεπκίν, Χέρμπετ, Σελέμ και Σουλτανίγιε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, διευκρίνισε σε ανακοίνωση ότι “έπληξε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς σε όλο τον νότιο Λίβανο”.