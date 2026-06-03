Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο χθες Τρίτη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδί, και τραυμάτισαν άλλους 48, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Μεταξύ των τραυματιών στο νότιο τμήμα της χώρας είναι «γιατρός και πέντε υπάλληλοι του κρατικού νοσοκομείου της Τεμπνίν, το οποίο υπέστη ζημιές σε νέο επεισόδιο της σειράς επιθέσεων του ισραηλινού εχθρού εναντίον νοσοκομείων και κέντρων υγείας», τόνισε το υπουργείο Υγείας στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.