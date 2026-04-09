Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης (ώρα Ελλάδας).
Βίντεο, επαληθευμένα από το Al Jazeera, δείχνουν ένα κτήριο που κατέρρευσε στην περιοχή Chyah και κάτοικοι μαζι με προσωπικό έκτακτης ανάγκης αναζητούν επιζώντες με φακούς.
المشهد من منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية بعد الغارة الأخيرة التي استهدفت مبنى ومعلومات أوليّة عن سقوط إصابات. pic.twitter.com/TZa4oDe8L7
— Lebanos (@lebanosnews) April 8, 2026
مشاهد إضافية للدمار من المكان المستهدف في الشياح#جريدة_الأنباء pic.twitter.com/rBDiZ3TXEA
— Anbaa Online (@AnbaaOnline) April 8, 2026
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