Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης (ώρα Ελλάδας).

Βίντεο, επαληθευμένα από το Al Jazeera, δείχνουν ένα κτήριο που κατέρρευσε στην περιοχή Chyah και κάτοικοι μαζι με προσωπικό έκτακτης ανάγκης αναζητούν επιζώντες με φακούς.

Δείτε βίντεο

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #αεροπορική επιδρομή #Βηρυτός #Ισράηλ #κατάρρευση κτηρίου #Λίβανος