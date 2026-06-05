Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νομοθεσία που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μια ψηφοφορία που ανέδειξε εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και εντάσεις γύρω από την εξωτερική πολιτική της Ουάσινγκτον.

Το νομοσχέδιο, γνωστό ως Ukraine Support Act, εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά, μετά από μήνες καθυστέρησης στη διαδικασία προώθησής του. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι 18 Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα, ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους Δημοκρατικούς.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη ρωγμών στη μέχρι πρόσφατα σχεδόν ενιαία στάση των Ρεπουμπλικάνων στο ζήτημα της Ουκρανίας και της Ρωσίας, αλλά και ευρύτερης πολιτικής διαφοροποίησης από την ηγεσία του κόμματος και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου ήρθε μία ημέρα μετά από ξεχωριστή πρωτοβουλία, όπου μικρότερη ομάδα Ρεπουμπλικάνων συντάχθηκε με τους Δημοκρατικούς σε ψήφισμα που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.

Παρά την έγκριση στη Βουλή, η μελλοντική πορεία του νομοσχεδίου παραμένει αβέβαιη. Για να γίνει νόμος, απαιτείται έγκριση από τη Γερουσία, όπου η Ρεπουμπλικανική ηγεσία δεν έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες ψηφοφορίες για κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αναμένοντας την καθοδήγηση του Λευκού Οίκου.

Ακόμη και σε περίπτωση υπερψήφισης από τη Γερουσία, θεωρείται πιθανό να αντιμετωπίσει προεδρικό βέτο.

Το πακέτο περιλαμβάνει πάνω από 1 δισ. δολάρια σε άμεση βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και έως 8 δισ. δολάρια σε δανειακή στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Παράλληλα, προβλέπει αυστηρές κυρώσεις και περιορισμούς στις εξαγωγές προς τη Ρωσία, στοχεύοντας τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, τις εξορύξεις και Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η ψηφοφορία αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ για τον ρόλο της χώρας στον πόλεμο της Ουκρανίας και τη στάση απέναντι στη Μόσχα.

Πηγή: Reuters