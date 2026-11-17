Αντιμέτωπος με νέα καταδικαστική απόφαση βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος του Κοσόβου, Χασίμ Θάτσι, ο οποίος κρίθηκε ένοχος την Τρίτη από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης για αδικήματα που περιλαμβάνουν την απόπειρα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης και την περιφρόνηση του δικαστηρίου.

Στον 58χρονο πρώην πρόεδρο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 17 μηνών, η οποία θα προστεθεί στην ποινή κάθειρξης των 25 ετών που ήδη εκτίει για εγκλήματα πολέμου.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης από τον Καναδό δικαστή Κρίστοφερ Γκόσνελ, ο Θάτσι έβγαλε τα ακουστικά μέσω των οποίων παρακολουθούσε τη διερμηνεία και δήλωσε: «Αυτό είναι πολιτική, όχι δικαιοσύνη».

Έδινε οδηγίες μέσα από τη φυλακή

Σύμφωνα με το Associated Press και το Reuters, οι δικαστές έκριναν ότι ο Θάτσι αποκάλυψε εμπιστευτικές πληροφορίες για μάρτυρες κατηγορίας σε πρόσωπα που τον επισκέφθηκαν στο κέντρο κράτησης το 2023.

Μέσω των επισκεπτών του, έδινε οδηγίες προς τους μάρτυρες σχετικά με το πώς θα έπρεπε να καταθέσουν στη δίκη του για εγκλήματα πολέμου.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Τρεις συγκατηγορούμενοί του καταδικάστηκαν σε ποινές που κυμαίνονται από έναν μήνα φυλάκισης με αναστολή έως έναν χρόνο φυλάκισης, ενώ ένας ακόμη αθωώθηκε.

Η εισαγγελέας Κίμπερλι Γουέστ χαιρέτισε την απόφαση, τονίζοντας ότι στέλνει ένα σαφές μήνυμα: όσοι επιχειρούν να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου, να αποκαλύψουν εμπιστευτικό δικαστικό υλικό ή να παρέμβουν στις καταθέσεις μαρτύρων θα λογοδοτούν, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή το αξίωμά τους.

Από την προεδρία του Κοσόβου στη φυλακή

Ο Θάτσι είχε παραιτηθεί από την προεδρία του Κοσόβου πριν από περίπου έξι χρόνια, προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο καταδικάστηκε μαζί με τρεις ακόμη πρώην ηγετικές φυσιογνωμίες του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK) για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1998-1999, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, βασανιστήρια και παράνομες κρατήσεις.

Ο δικηγόρος του, Λούκα Μίσετιτς, έχει ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης.

Διαδηλώσεις και πολιτική σύγκρουση με τη Χάγη

Παρά την καταδίκη του, ο Θάτσι εξακολουθεί να θεωρείται ήρωας του πολέμου από πολλούς υποστηρικτές του στο Κόσοβο.

Η απόφαση του Σεπτεμβρίου προκάλεσε εκτεταμένες διαδηλώσεις, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Κοσόβου, Γκλάουκ Κονιούφτσα, είχε χαρακτηρίσει την ετυμηγορία «μια τρομερή απόφαση για το Κόσοβο, για τον λαό μας και για τον απελευθερωτικό μας πόλεμο».

Οι αντιδράσεις οδήγησαν σε πολιτική συμφωνία για τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων του ειδικού δικαστηρίου, το οποίο εδρεύει στη Χάγη, αποτελεί τμήμα του δικαστικού συστήματος του Κοσόβου και λειτουργεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν η συμφωνία αυτή μπορεί να επηρεάσει την καταδίκη του πρώην προέδρου, ο οποίος, μετά τη νέα δικαστική απόφαση, καλείται να εκτίσει συνολική ποινή 26 ετών και πέντε μηνών.