Νέα κυβερνοεπίθεση φέρεται να δέχθηκε το FBI, με τους χάκερ να στοχεύουν αυτή τη φορά την εθνική βάση δεδομένων ποινικών πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών διερευνά το ενδεχόμενο παραβίασης του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών για το Έγκλημα (NCIC), το οποίο αποτελεί το βασικό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών αρχών επιβολής του νόμου.

Δύο πηγές με γνώση της έρευνας δήλωσαν στο αμερικανικό δίκτυο ότι εξετάζεται σοβαρά το σενάριο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Πρόκειται, μάλιστα, για τη δεύτερη φερόμενη παραβίαση συστημάτων του FBI μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.

Τι περιλαμβάνει η βάση δεδομένων

Το NCIC χρησιμοποιείται σε πανεθνικό επίπεδο από τις διωκτικές αρχές για την ανταλλαγή κρίσιμων στοιχείων, μεταξύ των οποίων εντάλματα σύλληψης και έλεγχοι ποινικού μητρώου.

Η αποκάλυψη της νέας υπόθεσης έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να κατευνάσει τις ανησυχίες γύρω από την κυβερνοασφάλεια των ΗΠΑ, έπειτα από μια σειρά περιστατικών και διακοπών λειτουργίας που επηρέασαν πρόσφατα τράπεζες, την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) και το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της FAA. Το FBI δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του CNN για σχολιασμό.

Το προηγούμενο χτύπημα

Η νέα παραβίαση ακολουθεί την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν η ομάδα χάκερ ShinyHunters έβαλε στο στόχαστρο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, αξιοποιώντας κενό ασφαλείας σε ιστότοπο εύρεσης εργασίας του FBI. Για εκείνη την υπόθεση συνελήφθη ένας Καναδός ερευνητής και συγγραφέας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διασύνδεση με την επίθεση.

Οι δηλώσεις Πατέλ για την κυβερνοασφάλεια

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι την Πέμπτη —ενώ αξιωματούχοι του FBI είχαν ήδη ενημερωθεί για το νέο περιστατικό— ο διευθυντής του Γραφείου, Κας Πατέλ, εμφανίστηκε στο δίκτυο Fox News επαινώντας τις επιδόσεις της υπηρεσίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Ο Πατέλ αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Winter Shield», μια πρωτοβουλία που είχε ολοκληρωθεί μήνες νωρίτερα με στόχο να παροτρύνει τις εταιρείες να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους απέναντι στις κυβερνοαπειλές. Ωστόσο, παρουσίασε την επιχείρηση σαν να βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, πλέκοντας το εγκώμιο της κυβέρνησης για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

«Άλλες διοικήσεις θα μπορούσαν να είχαν κάνει αυτές τις ενημερώσεις, αλλά δεν το έκαναν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Παραμένουμε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις και αναπληρώνουμε τον χαμένο χρόνο».