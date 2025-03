Μια νέα θεωρία της ΝΑΣΑ, αμφισβητεί πολλά θεμελιώδη μοντέλα του σύμπαντος, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας ότι η Μεγάλη Έκρηξη ήταν η αρχή του σύμπαντος, έρχεται να ανατρέψει πολλά απ΄ όσα μέχρι τώρα ίσχυαν και πιστεύαμε , αφού υποδεικνύουν ότι θα μπορούσαμε να ζούμε μέσα σε μια μαύρη τρύπα.

Μια νέα μελέτη 263 γαλαξιών παρέχει νέα στοιχεία που υποστηρίζουν τη θεωρία ότι το σύμπαν μας είναι το εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας, σημειώνει ο Independent.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της Nasa, οι ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Κάνσας στις ΗΠΑ ανακάλυψαν ότι η πλειονότητα των γαλαξιών περιστρέφεται προς την ίδια κατεύθυνση.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες υποθέσεις ότι το σύμπαν μας είναι ισότροπο, δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει ίσος αριθμός γαλαξιών που περιστρέφονται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα.

Ολόκληρο το σύμπαν στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας;

«Δεν είναι σαφές τι προκαλεί αυτό το φαινόμενο, αλλά υπάρχουν δύο βασικές πιθανές εξηγήσεις», δήλωσε ο Lior Shamir, αναπληρωτής καθηγητής πληροφορικής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κάνσας. «Η μία εξήγηση είναι ότι το σύμπαν γεννήθηκε περιστρεφόμενο. Αυτή η εξήγηση συμφωνεί με θεωρίες όπως η κοσμολογία των μαύρων οπών, η οποία υποθέτει ότι ολόκληρο το σύμπαν είναι το εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας».

Η κοσμολογία των μαύρων οπών υποστηρίζει ότι ο Γαλαξίας μας και κάθε άλλος παρατηρήσιμος γαλαξίας στο σύμπαν μας περιέχεται σε μια μαύρη τρύπα που σχηματίστηκε σε ένα άλλο, πολύ μεγαλύτερο σύμπαν. Η θεωρία αμφισβητεί πολλά θεμελιώδη μοντέλα του σύμπαντος, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας ότι η Μεγάλη Έκρηξη ήταν η αρχή του σύμπαντος.

Παρέχει επίσης τη δυνατότητα ότι οι μαύρες τρύπες μέσα στο δικό μας σύμπαν μπορεί να είναι τα όρια άλλων συμπάντων, ανοίγοντας ένα πιθανό σενάριο για ένα πολυσύμπαν.

Τα ερωτήματα της κοσμολογίας

Τα τελευταία ευρήματα δεν αποτελούν οριστική απόδειξη της κοσμολογίας των μαύρων οπών, καθώς απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για την πλήρη κατανόηση των συνεπειών. Ο Shamir σημείωσε ότι μια εναλλακτική εξήγηση για το γιατί οι περισσότεροι γαλαξίες της μελέτης περιστρέφονται δεξιόστροφα είναι ότι η ταχύτητα περιστροφής του Γαλαξία μας επηρεάζει τις μετρήσεις.

«Αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να βαθμονομήσουμε εκ νέου τις μετρήσεις των αποστάσεων για το βαθύ σύμπαν», δήλωσε ο Shamir.

«Η εκ νέου βαθμονόμηση των μετρήσεων απόστασης μπορεί επίσης να εξηγήσει πολλά άλλα άλυτα ερωτήματα της κοσμολογίας, όπως οι διαφορές στους ρυθμούς διαστολής του σύμπαντος και των μεγάλων γαλαξιών που σύμφωνα με τις υπάρχουσες μετρήσεις απόστασης αναμένεται να είναι παλαιότεροι από το ίδιο το σύμπαν».

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, σε μια μελέτη με τίτλο «The distribution of galaxy rotation in JWST Advanced Deep Extragalactic Survey»