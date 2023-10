Βίντεο από τη νέα χερσαία εισβολή που πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης στη Γάζα έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) καθώς επίσης και ένα βίντεο από το συντονιστικό κέντρο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο άρματα μάχης περνούν και πάλι το φράχτη της Γάζας. Η επιδρομή πραγματοποιήθηκε κοντά στη συνοικία Shejaiya στα ανατολικά του θύλακα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Έλαβαν μέρος δυνάμεις πεζικού, μηχανικού και τεθωρακισμένων. Παράλληλα, drones και μαχητικά ελικόπτερα της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας παρείχαν αεροπορική κάλυψη.

Η επιχείρηση σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα που οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού εισέρχονται για λίγο στη Λωρίδα της Γάζας, εν όψει της αναμενόμενης πλήρους χερσαίας εισβολής.

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:

🔴 Anti-tank missile launch sites

🔴 Command & control centers

🔴 Hamas terrorist operatives

The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023