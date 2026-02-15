Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τα εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία η Maritime Administration (MARAD), εκδίδοντας νέα εξαμηνιαία οδηγία θαλάσσιας ασφάλειας για τη διέλευση από τον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν.

Η οδηγία 2026-001, με ισχύ από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 8 Αυγούστου 2026, προειδοποιεί για τον διαρκή κίνδυνο παρενοχλήσεων, επιβιβάσεων, κρατήσεων ή ακόμη και κατασχέσεων πλοίων από ιρανικές δυνάμεις. Όπως επισημαίνεται, αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα, στις 3 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη MARAD, οι ιρανικές αρχές έχουν στο παρελθόν χρησιμοποιήσει μικρά ταχύπλοα και ελικόπτερα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιβίβασης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να επιχείρησαν να εξαναγκάσουν εμπορικά πλοία να κατευθυνθούν προς ιρανικά χωρικά ύδατα. Η κυβέρνηση των Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ομαλής ροής του διεθνούς εμπορίου.

Η οδηγία καλεί τους πλοιάρχους να δηλώνουν με σαφήνεια το όνομα και τη σημαία του πλοίου τους, επιβεβαιώνοντας ότι πλέουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σε περίπτωση απόπειρας επιβίβασης, συνιστάται – εφόσον δεν διακυβεύεται η ασφάλεια πληρώματος και πλοίου – να μην παραχωρείται άδεια. Αν η επιβίβαση πραγματοποιηθεί, το πλήρωμα δεν θα πρέπει να προβάλει βίαιη αντίσταση.

Παράλληλα, τα πλοία καλούνται να διατηρούν απόσταση από τα ιρανικά χωρικά ύδατα και, κατά τη διέλευση με ανατολική κατεύθυνση από τα Στενά του Ορμούζ, να κινούνται πλησιέστερα προς τα ύδατα του Ομάν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση ενεργού του συστήματος AIS, καθώς – σύμφωνα με τη MARAD – ορισμένες κατασχέσεις έχουν συνδεθεί με απενεργοποιημένους αναμεταδότες.

Επιπλέον, τα αμερικανικά πλοία καλούνται να συντονίζουν τα ταξίδια τους με το U.S. Naval Forces Central Command μέσω του κέντρου NCAGS, να προεγγράφονται στο UK Maritime Trade Operations (UKMTO) πριν από την είσοδο στην περιοχή και να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα.

Η οδηγία καταλήγει με σύσταση για ενδελεχή εκτίμηση κινδύνου πριν από κάθε ταξίδι, ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων ασφαλείας στα σχέδια πλοίου και διαρκή επαγρύπνηση, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις αναδεικνύουν εκ νέου την ευαλωτότητα κρίσιμων θαλάσσιων διαδρόμων.