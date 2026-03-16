Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στην τελευταία ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, τη δεύτερη από τα μεσάνυχτα.

Εκτοξεύτηκε μικρός αριθμός πυραύλων, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τις στρατιωτικές εκτιμήσεις.

 

Σειρήνες είχαν ηχήσει στη Μπιρσίβα και τη γύρω περιοχή στο νότιο Ισραήλ τρεις φορές κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ιράν #Ισράηλ