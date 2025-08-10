Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ βιομηχανική εγκατάσταση υπέστη ζημιές, εξαιτίας χωριστών επιδρομών ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στη ρωσική περιφέρεια Σαράταφ (νότια), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ρομάν Μπουσαργκίν μέσω Telegram.

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες», ουκρανικό drone «έπεσε στην αυλή πολυκατοικίας» και υπάρχουν «θύματα», ανάμεσά τους «ένας νεκρός», σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονται επιτόπου», πρόσθεσε ο κ. Μπουσαργκίν, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιδρομές, τι παρήγαγε η βιομηχανική εγκατάσταση που υπέστη ζημιές, ή την έκτασή τους.