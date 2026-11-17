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Στο στόχαστρο ουκρανικής επίθεσης βρέθηκε ξανά η γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, τη χερσόνησο στη Μαύρη Θάλασσα που κατέλαβε και προσάρτησε η Ρωσία από την Ουκρανία το 2014.
«Ο εχθρός επιτέθηκε για άλλη μια φορά στη Γέφυρα της Κριμαίας. Αυτήν τη στιγμή, η κυκλοφορία έχει διακοπεί», έγραψε στο Telegram ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής των τοπικών αρχών, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή.
⚡️ BREAKING: Russian-appointed head of occupied Crimea Sergey Aksyonov reported new strikes on the Crimean Bridge for the second time today.
— UNITED24 Media (@United24media) November 16, 2026
Η μήκους 19 χιλιομέτρων οδική και σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το Στενό του Κερτς αποτελεί το μόνο σημείο απευθείας σύνδεσης του δικτύου μεταφορών της Ρωσίας με την χερσόνησο της Κριμαίας.
Sergey Aksyonov, the head of the Autonomous Republic of Crimea (within the Russian Federation), has just confirmed reports of another strike on the Crimean Bridge and has asked residents and visitors in Crimea to avoid traveling in the vicinity of the bridge.
Traffic across the bridge has been halted.
There is currently no information regarding casualties or the extent of the damage to the bridge.
— Levan Gudadze (@GudadzeLevan) November 16, 2026