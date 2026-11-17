Στο στόχαστρο ουκρανικής επίθεσης βρέθηκε ξανά η γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, τη χερσόνησο στη Μαύρη Θάλασσα που κατέλαβε και προσάρτησε η Ρωσία από την Ουκρανία το 2014.

«Ο εχθρός επιτέθηκε για άλλη μια φορά στη Γέφυρα της Κριμαίας. Αυτήν τη στιγμή, η κυκλοφορία έχει διακοπεί», έγραψε στο Telegram ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής των τοπικών αρχών, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή.

⚡️ BREAKING: Russian-appointed head of occupied Crimea Sergey Aksyonov reported new strikes on the Crimean Bridge for the second time today. — UNITED24 Media (@United24media) November 16, 2026

Η μήκους 19 χιλιομέτρων οδική και σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το Στενό του Κερτς αποτελεί το μόνο σημείο απευθείας σύνδεσης του δικτύου μεταφορών της Ρωσίας με την χερσόνησο της Κριμαίας.