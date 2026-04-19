Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στην Ουκρανία απηύθυνε σήμερα ο Πάπας Λέων, τονίζοντας την ανάγκη να «σιγάσουν τα όπλα» και να επικρατήσει η διπλωματική οδός του διαλόγου.

Η παρέμβασή του πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας λειτουργίας που τελέστηκε σε ανοιχτό χώρο έξω από τη Λουάντα, πρωτεύουσα της Ανγκόλας, παρουσία περίπου 100.000 πιστών.

Ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας αναφέρθηκε, επίσης, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαιρετίζοντας την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την παύση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί «λόγο ελπίδας» σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή.