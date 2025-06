Νέα παρέμβαση με στόχο τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, καλώντας τις δυο χώρες να κάνουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Επισημαίνει μάλιστα στο μήνυμα του την σιγουριά του ότι θα κάνουν συμφωνία, προφανώς με την παρέμβαση του, αναφέροντας όλες τις περιπτώσεις που κατά το παρελθόν ο ίδιος κατάφερε να βάλει τέλος σε διάφορες διαμάχες μεταξύ κρατών.

«Το Ιράν και το Ισραήλ θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία, και θα κάνουν μια συμφωνία, όπως ακριβώς έπεισα την Ινδία και το Πακιστάν να κάνουν, σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιώντας το ΕΜΠΟΡΙΟ με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να φέρω λογική, συνοχή και ψυχραιμία στις συνομιλίες με δύο εξαιρετικούς ηγέτες που μπόρεσαν να πάρουν γρήγορα μια απόφαση και να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ!

Επίσης, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας, η Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο το πήγαιναν σκληρά, όπως έκαναν για πολλές δεκαετίες, και αυτή η μακροχρόνια σύγκρουση ήταν έτοιμη να ξεσπάσει σε ΠΟΛΕΜΟ. Την σταμάτησα (ο Μπάιντεν έχει βλάψει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές με μερικές πολύ ανόητες αποφάσεις, αλλά θα την διορθώσω ξανά!).

Μια άλλη περίπτωση είναι η Αίγυπτος και η Αιθιοπία, και η διαμάχη τους για ένα τεράστιο φράγμα που έχει επιπτώσεις στον υπέροχο ποταμό Νείλο. Υπάρχει ειρήνη, τουλάχιστον προς το παρόν, χάρη στην παρέμβασή μου, και θα παραμείνει έτσι!

Ομοίως, θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ, σύντομα, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν! Πολλές τηλεφωνικές κλήσεις και συναντήσεις πραγματοποιούνται τώρα. Κάνω πολλά, και δεν παίρνω ποτέ εύσημα για τίποτα, αλλά αυτό είναι εντάξει, ο ΛΑΟΣ καταλαβαίνει. ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!», γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ στη νέα του ανάρτηση.

Donald J. Trump Truth Social 06.15.25, 09:41 AM EST

