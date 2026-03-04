Το Ισραήλ εξαπέλυσε άλλο ένα κύμα πληγμάτων στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε απόψε ο στρατός, καθώς συμπληρώνονται πέντε ημέρες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος ήταν οι «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» σε όλη την πρωτεύουσα της χώρας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην Τεχεράνη είπαν ότι είδαν μια έκρηξη, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Τα ιρανικά ΜΜΕ έκαναν επίσης λόγο για εκρήξεις σε πολλές άλλες πόλεις σε όλο το Ιράν, από την Μπαντάρ Αμπάς στον Κόλπο (νότια) μέχρι την Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά.

«Η Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε ένα ευρύ κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Οι επιδρομές κατέστρεψαν δεκάδες υποδομές του συστήματος βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων και αμυντικών συστημάτων που αποτελούσαν απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας. Μερικοί από τους εκτοξευτές δέχτηκαν επίθεση ενώ χειρίζονταν από στρατιώτες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και ήταν έτοιμοι να εκτοξευθούν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτησή του στο Χ.