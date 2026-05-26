Η εύθραυστη κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας δοκιμάζεται για ακόμη μια φορά, καθώς δύο πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, σύμφωνα με επίσημες ενημερώσεις από τα νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα.

Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προστεθούν σε ένα κλίμα αμοιβαίων κατηγοριών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για καθημερινές σχεδόν παραβιάσεις της εκεχειρίας, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το φθινόπωρο του 2025.

«Πέντε μάρτυρες και αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ύστερα από πλήγμα με ισραηλινό drone που στοχοθέτησε ομάδα αμάχων στα ανατολικά του Αλ-Μαγκάζι», δήλωσε η Πολιτική Προστασία, ένας οργανισμός παροχής πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό τη διοίκηση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Το Νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ-Άκσα της Ντέιρ αλ-Μπάλαχ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε πέντε πτώματα.

Ο ισραηλινός στρατός, ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, δήλωσε ότι εξετάζει τις αναφορές αυτές.

Στη συνέχεια, το Νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνες, στο νότιο τμήμα του θύλακα, δήλωσε ότι παρέλαβε δύο πτώματα, αφότου ο ισραηλινός στρατός «στοχοθέτησε όχημα» στην πόλη αυτή, κοντά σε κυκλικό κόμβο στη συνοικία αλ-Μπουράκ.

Εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο στρατός «στοχοθέτησε τρομοκράτη της Χαμάς».

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις της εκεχειρίας που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου 2025 ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Σημειώνεται πως τουλάχιστον 906 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από εκείνη την ημερομηνία, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς Υπουργείο Υγείας της Γάζας, του οποίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.