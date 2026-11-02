Δύο αεροπορικές επιδρομές εναντίον του στρατηγικής σημασίας λιμανιού Ρας Ίσα, στη Χοντάιντα της βορειοδυτικής Υεμένης, εξαπέλυσε η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα που πρόσκειται στο υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα των Χούθι (Ανσαραλά).

Όπως μετέδωσε το υεμενίτικο μέσο, τα πλήγματα του Ριάντ είχαν ως στόχο μια προκυμαία, καθώς και ένα εμπορικό πλοίο που βρισκόταν ελλιμενισμένο στο σημείο.

Το λιμάνι Ρας Ίσα, στο βόρειο τμήμα της πόλης, αποτελεί ζωτικής σημασίας υποδομή για την εισαγωγή και αποθήκευση καυσίμων. Ευρύτερα, η Χοντάιντα συνιστά τη μεγαλύτερη πύλη εισόδου τροφίμων και ανθρωπιστικής βοήθειας για τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Το νέο αυτό χτύπημα υπογραμμίζει την αναζωπύρωση του πολέμου στην Υεμένη, ο οποίος μαίνεται από το 2014 μεταξύ των Χούθι και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Έπειτα από μια τετραετία σχετικής σταθερότητας, οι εχθροπραξίες εντάθηκαν ξανά τον περασμένο Ιούλιο, μετατρέποντας το φτωχότερο κράτος της αραβικής χερσονήσου σε ένα ακόμη ενεργό μέτωπο της ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.