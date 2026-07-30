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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις κατά του Ιράν στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής), σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως ανέφερε η CENTCOM, τα πλήγματα αποτελούν «ισχυρή απάντηση» στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

Εκρήξεις στο νότιο Ιράν

Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν μετά την έναρξη των αμερικανικών επιθέσεων, μετέδωσε το ιρανικό Press TV.

Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κεσμ του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι πληροφορίες για τις εκρήξεις μεταδίδονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

 

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