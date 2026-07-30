Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις κατά του Ιράν στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής), σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως ανέφερε η CENTCOM, τα πλήγματα αποτελούν «ισχυρή απάντηση» στις χθεσινές απόπειρες επιθέσεων από το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.

U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday’s attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

Εκρήξεις στο νότιο Ιράν

Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν μετά την έναρξη των αμερικανικών επιθέσεων, μετέδωσε το ιρανικό Press TV.

Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κεσμ του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι πληροφορίες για τις εκρήξεις μεταδίδονται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

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