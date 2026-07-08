Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν να διεξάγουν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη «ισχυρά πλήγματα» εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τις «ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων» στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι «ιρανικές επιθέσεις» εναντίον των τριών εμπορικών πλοίων ήταν «αδικαιολόγητες, επικίνδυνες και ξεκάθαρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε η CENTCOM, τονίζοντας πως θα «επιβάλει» στην Ισλαμική Δημοκρατία να πληρώσει «υψηλά κόστη» για αυτές.